Arranca produção petrolífera no campo Nsinga do Bloco 0

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíves (ANPG) iniciou a produção no campo petrolífero Nsinga, na área A do Bloco 0, localizado no largo da Costa de Malongo, província de Cabinda, anunciou a instituição num comunicado à imprensa.

No comunicado a ANPG informa que o Nsinga, primeiro campo petrolífero da concessão do Bloco 0 a iniciar a produção, depois da aprovação do Decreto Legislativo Presidencial nº6/18, de 18 de Maio, está a ser desenvolvido através da intervenção faseada, na qual os primeiros poços são perfurados a partir de uma plataforma já existente.

A fase 1, cuja produção iniciou a 20 de Julho de 2020, é composta por quatro poços produtores, perfurados direccionalmente que providenciarão informação adicional para a concepção de alternativas de desenvolvimento específicas na fase 2, esclarece a ANPG.

“Os poços do campo Nsinga foram desenvolvidos com base numa nova tecnologia de completação, que permite a produção dos fluídos do reservatório e potencia a redução da produção de areias”, explica a ANPG no comunicado, a que o Mercado teve acesso.

Paulino Jerónimo, presidente do Conselho de Administração da ANPG, citado no comunicado, considera que o arranque da produção no Nsinga representa a materialização dos esforços desenvolvidos pelo Executivo, nos últimos dois anos, com a contribuição activa da concessionária nacional.

“Apesar do Bloco 0 ter mais de 60 anos, ainda existe uma quantidade substancial de recursos a serem explorados. E com o Nsinga demonstramos a nossa capacidade contínua de implementar soluções inovadoras, com vista a optimizar a produção do respectivo Bloco", afirmou o director-geral da Chevron em Angola, Derek Magness.

A ANPG conta com as participações da Cabinda Gulf Oil Company Limited (CABGOC), Sonangol E.P, Total Petroleum Angola Limited e a Eni Angola Production B.V.

