Arranca feira de peças automóveis em Luanda

A Caetano Parts, empresa do grupo Salvador Caetano, promove a partir de hoje até 09 Julho, nas galerias patriota, em Luanda, a terceira edição da feira de peças automóveis, segundo uma nota de imprensa da instituição.

De acordo com a nota, a Caetano Parts vai surpreender os interessados durante os 10 dias da feira, dispondo de peças genuínas das marcas Peugeot, Citroën, Ford, Audi, Volkswagen, Seat, Lexus e Toyota.

O director geral da Caetano Parts, Fernando Leite, disse que tendo em conta a evolução do mercado e a crescente aproximação das marcas aos consumidores a terceira edição da feira das peças poderá superar as expectativas da organização e do público-alvo.

Fernando Leite realça que tendo em conta as dificuldades registadas no mercado, trazem para as empresas e os consumidores uma alargada gama de marcas e acessórios, desde lâmpadas dos faróis, discos e pastilhas de travão filtro de óleo, ar, combustível e habitáculo, pneus, baterias, lubrificantes e muito mais, a preços competitivos.