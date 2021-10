Aproveitamento Hidroeléctrico de Láuca e Vias de Luanda premiados em Nova Iorque

A Odebrecht Engenharia e Construção (OEC) Angola, como agora se designa a construtora, anunciou, em nota de imprensa nesta quinta-feira que o projecto do AHL foi distinguido como o melhor na categoria Energia/Industrial, enquanto o ‘Vias de Luanda’ recebeu o Prémio de Mérito na categoria Renovação/Reestruturação.

A cerimónia de entrega dos prémios está marcada para 9 de Dezembro deste ano, em Nova Iorque, e será transmitida online, de acordo com a nota, que cita o presidente da OEC Angola, Marcus Azeredo, que declarou que a distinção reconhece o compromisso do Governo (que detém a obra) e da empresa com a entrega de obras cuja engenharia e construção seguem padrões internacionais.

“As equipas que participam nestas obras dedicam-se intensamente, desde a concepção do projecto até à sua entrega, e merecem todo o reconhecimento por nos possibilitarem estas conquistas”, sublinha o mesmo responsável.

O AHL possui capacidade total de potência instalada de 2.070 MW, sendo responsável por cerca de 50% da energia gerada em Angola, contribuindo para a estabilidade do sistema eléctrico do País, tendo proporcionado uma drástica redução dos apagões e a diminuição em 55% do consumo de combustíveis fósseis na geração de energia, afirma a OEC.