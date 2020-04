Apple lança 2ª geração do iPhone SE de baixo custo

O aparelho por fora é praticamente um iPhone 8, sendo que a gigante de Cupertino optou por uma grande actualização de hardware para que os interessados possam ter um dispositivo compacto, com ecrã de 4,7 polegadas, o tradicional Touch ID, porém muito bem preparado para apps e jogos dos próximos anos.

A linha SE faz referência aos telemóveis populares da empresa a última vez que um aparelho SE foi lançado foi em 2016, quando o design ainda fazia referência ao iPhone. Com design já conhecido, a principal novidade é o chip A13 Bionic, presente na família iPhone 11.

Conta, porém, com oponentes mais antigos e simples, como o sensor digital Touch ID, e conjunto de câmara de lente única de 12 MP, o iPhone 11 Pro conta com um sistema de três lentes. A câmara é uma grande angular com abertura f/1.8.

O novo iPhone SE pode ser uma boa opção para quem eventualmente de fato precisar de um novo aparelho e não queira gastar muito, para quem não se importa com as últimas tecnologias, mas não abra mão do iOS, como uma alternativa mais barata para pais darem a seus filhos e por aí vai.