Apple, Google e Microsoft registam lucros recordes no segundo trimestre deste ano

Os lucros conjuntos dos grupos tecnológicos americanos Apple, Alphabet (dona da google) e Microsoft atingiram os 56,8 mil milhões USD no segundo trimestre de 2021, depois dos impostos. Este valor representa quase o dobro do ano passado, de acordo com o "Financial Times".

O resultado apresentado, é mais do que o dobro do valor colectivo quando se iniciou a pandemia da COVID-19, há 16 meses, e os valores, de Abril a Junho, servem para lembrar a influência das gigantes tecnológicas e a razão pela qual os reguladores do governo norte-americano estão preocupados com o seu poder.

De acordo com dados apresentados pela Sic notícias que cita o jornal “The Guardian”, com as vendas do IPhone 12, a Apple registou um grande crescimento em relação a 2020, pelo terceiro trimestre consecutivo, tendo a lucrado 21,7 mil milhões USD ou 1,30 USD por acção, quase duplicando os resultados do período homólogo do ano anterior.

A receita da empresa de Cupertino, Califórnia, segundo a agência de notícias Lusa, cresceu 36%, para 81,4 mil milhões USD. Como sempre, o IPhone correspondeu a quase metade da receita da empresa, uma vez que vendas do 'smartphone' totalizaram cerca de 40 mil milhões USD.

A Apple viu ainda a receita das comissões das aplicações digitais subir 33%, em relação a 2020, para 17,5 mil milhões USD.

Os ganhos da Google também melhoraram significativamente, relativamente ao período homólogo do ano passado, quando a pandemia começou a afectar o consumo e a publicidade.

Através da tecnologia da Google, a Alphabet lucrou 18,23 mil milhões de USD, ou 27,26 USD por ação, durante o trimestre, quase o triplo dos ganhos de 2020, 6,96 mil milhões USD , ou 10,13 USD por acção.

A receita total aumentou 62% em relação ao ano passado, para 61,88 mil milhões USD, sendo que a receita de publicidade da Google disparou 69%, para 50,95 mil milhões USD.

O retalho, os anúncios de viagens e o entretenimento foram os maiores contribuidores para o aumento da receita, disse a Alphabet.

Já a Microsoft divulgou hoje um lucro fiscal de 16,5 mil milhões USD um aumento de 47 %, em relação a mesmo período do ano passado.

O lucro líquido de 2,17 USD por acção superou as expectativas de Wall Street, tendo a fabricante de 'software' também superado as previsões ao anunciar uma receita de 46,2 mil milhões USD no trimestre encerrado em 30 de junho, um aumento de 21% em relação ao período homólogo de 2020.

Os lucros da Microsoft dispararam durante a pandemia, graças aos pedidos contínuos pelo seu 'software' e pelos seus serviços de computação na 'cloud' (nuvem, em tradução simples) para trabalho e estudo remoto.

As vendas de serviços na 'cloud' da Microsoft, ferramentas de produtividade do 'Office' e 'e-mail' superaram o crescimento geral da receita. A plataforma de cloud” cresceu mais que 50%.

O diretor executivo da Microsoft, Satya Nadella, considera que este aumento não foi pontual pois as empresas, a nível global, estão a apostar na digitalização. "Cinco por cento do PIB mundial é gasto em tecnologia, prevê-se que cresça a um ritmo acelerado", afirmou citada pela sic.

Nesta semana espera-se a divulgação dos resultados da Amazon e do Facebook.