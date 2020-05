Apple e Google unem-se para evitar propagação da COVID-19

Segundo o Supertoast com o consentimento dos utilizadores e de forma anónima, através da conectividade por bluetooth vai ser guardado um histórico de todos os iPhones e smartphones com sistema operativo Android que estiveram próximos. Assim, sempre que alguém reportar um teste positivo, os restantes utilizadores são notificados que estiveram em contacto com uma pessoa infetada.

De acordo com o serviço de saúde do Reino Unido foi um dos primeiros a anunciar que vai utilizar este sistema de rastreamento da Apple e da Google.

Apple lança sessões online Today at Apple (at Home)

Avança ainda que a Today at Apple é uma iniciativa da Apple que permite a qualquer pessoa aprender sobre fotografia, programação, arte ou design em sessões gratuitas realizadas nas lojas da Apple em todo o mundo. Agora, estas sessões passaram a ser realizadas online.

No site que promove e divulga a agenda do Today at Apple, que mudou o nome para Today at Apple at Home , estão disponíveis tutoriais de curta duração sobre os vários temas.

*Com o Supertoast