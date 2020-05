Apple e Google estão trabalhar juntos para ajudar a rastrear o coronavírus

Os dois gigantes do Vale do Silício trabalharão em uma plataforma para permitir o rastreamento de contactos , uma medida que identifica as pessoas que foram expostas ao vírus e com as quais entraram em contacto, anunciaram ontem as empresas.

As empresas lançarão primeiro interfaces criadas em aplicativos de saúde pública existentes em maio, que podem funcionar em sistemas iOS ou Android, seguidas por uma plataforma mais abrangente nos próximos meses para a qual os usuários poderão optar por participar.

Um usuário de smartphone com teste positivo para o coronavírus pode inserir o resultado em um aplicativo de uma autoridade de saúde pública, que alimentará um "farol identificador" anónimo, de acordo com uma explicação do Google. Esse identificador será trocado anonimamente com qualquer pessoa com quem o usuário entre em contacto e que também tenha o serviço activado.

Os usuários enviam seus registros de identificador para a nuvem, após o que receberão uma notificação se forem expostos a alguém que tenha testado positivo para o vírus.

As autoridades de todo o mundo identificaram o rastreamento de contactos como uma das principais soluções para impedir a rápida disseminação do coronavírus, com vários governos ao redor do mundo, incluindo Israel, Tailândia e Hong Kong, usando a tecnologia para rastrear a exposição e reforçar as quarentenas.

O governo dos EUA tem procurado soluções no Vale do Silício, com o Facebook ( FB ) e o Google ( GOOGL ) confirmaram no mês passado que estavam a estudar o uso de dados de localização de telefones celulares para ajudar a rastrear a propagação do vírus.

O estado de Dakota do Norte lançou sua própria plataforma - criada pelos designers de um popular aplicativo de rastreamento - para permitir o rastreamento de contactos.

Defensores da privacidade e especialistas em todo o mundo denunciaram preocupações com a tecnologia de rastreamento de contactos, dizendo que ela poderia ser usada como uma ferramenta de vigilância quando a pandemia terminar.

O presidente Donald Trump também sugeriu as preocupações com a privacidade quando questionado sobre a parceria da Apple e do Google durante um briefing na sexta-feira.

"É muito nova, nova tecnologia, é muito interessante, mas muitas pessoas se preocupam com isso em termos de liberdade de uma pessoa", disse ele. "Nós vamos dar uma olhada nisso."

A Apple ( AAPL ) e o Google, rivais ferozes com os dois sistemas operacionais móveis mais populares do mundo, disseram que a privacidade será essencial para os esforços de rastreamento de contactos. Os usuários terão que fornecer consentimento explícito para que a plataforma funcione, e nenhuma informação que possa ser usada para identificar usuários individuais será colectada, acrescentaram.

"Privacidade, transparência e consentimento são de extrema importância nesse esforço", disseram as empresas em comunicado. "Publicaremos abertamente informações sobre nosso trabalho para que outras pessoas analisem."