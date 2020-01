Aposta na produção nacional reduz importação de ovos

O governante, que falava no final de uma jornada de campo à fábrica SIGA e à Fazenda Pérola do Kikuxi, disse ser uma acção (visita) que terá continuidade e tem como propósito saber do estado actual da produção nacional.

Neste sentido, apelou aos investidores nacionais a primar pelo diálogo para que os problemas enfrentados nos seus investimentos tenham soluções conjuntas.

Por outro lado, destacou a produção de saco azul para a cobertura dos cachos de banana, uma iniciativa da fábrica Siga que poderá eliminar a importação deste utensílio plástico e não só.

Em relação à Fazenda Pérolas do Kikuxi, disse ser fundamental para o programa de redução das importações de ovo, principalmente, e a criação de condições para outros sectores de actividade a nível da agricultura, como é o caso da produção do milho, atendendo a necessidade da alimentação das aves.