Aposta de jogos online é proibida em Angola

Segundo TPA, a Lei de Actividades de Jogos prevê apenas que são permitidos o de fortuna ou azar e sociais.

De acordo com o documento, os autores desta tipologia de jogos não regulamentados podem ser responsabilizados criminalmente nos termos do artigo 55 da Lei de Actividades de Jogos em vigor.

Na nota, o ISJ diz a acompanhar com preocupação a propagação deste tipo de jogos, por pessoas singulares e colectivas, que utilizam as plataformas das redes sociais para anúncios e promoção desta actividade junto do público alvo, recorrendo ao slogan chamativo como “Com apenas 100 kwanzas podes ganhar até oito milhões de kwanzas”.

O ISJ lembra na nota que a exploração da actividade de jogos de “fortuna ou azar, jogos remotos e jogos em linha vulgo (jogo online) é reservado ao Estado, mas pode ser cedida a privados, mediante um contrato de concessão de exploração celebrado.