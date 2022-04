APIMA defende balcão único do imóvel e um banco para financiamento à habitação

A Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola (APIMA) defende o surgimento de um Balcão Único do Imóvel (BUI) para todos os actos praticados, desde o pedido de direito de Superfície até o registo, bem como a eleição pelo Estado de um banco que operacionalize mais o financiamento a habitação social. A ideia vem expressa em resposta a um ofício do Banco Nacional de Angola (BNA) sobre “estrangulamentos existentes na produção dos empreendimentos imobiliários”.

No documento, datado de 3 de Abril de 2022, remetido ao administrador do BNA, Miguel Miguel, APIMA lista um conjunto de estrangulamentos ao sector imobiliário do País e aponta soluções para uma a “lufada de ar fresco” neste sector.

O ofício alerta que algumas das propostas de solução, dependem somente de “mudança administrativa, outras de mudança legislativa”.

A emissão lenta dos títulos de direito de superfície está no cume dos estrangulamentos, que para a APIMA a saída é a criação de processos digitais para os processos da aprovação de projectos acima de um número de fracções a construir, com prazo de conclusão máximo de 60 dias.

“O utente deve ser notificado de alguma necessidade a atender no pedido, por email e via telefónica (existem programas que podem emitir SMSs ou Whatssap), bem como poderá acompanhar em um site de acompanhamento do processo e ver a solicitação de atendimento de algum ítem”, lê-se no documento com vários pontos.

Contudo, outra proposta é a criação do Balcão Único do Imóvel, para todos os actos praticados, desde o pedido de direito de Superfície até o registo.

O segundo constrangimento prende-se, de acordo com APIMA, com a inscrição dos projectos junto à Conservatória do Registo Predial, que para tal, existem dois procedimentos, sendo um para os condomínios horizontais e outro para os edifícios.

Nos condomínios horizontais, explica o documento, faz-se necessário a apresentação do projecto de loteamento, que deve ser aprovado juntamento com o projecto de construção. Ou seja, os departamentos de aprovação não orientam da maneira correcta, informando o promotor de que deve entrar com os projectos de loteamento juntamente com o projecto de construção. Mas sobre este particular a associação dos profissionais imobiliários pensa assim: “Tornar obrigatório, que nos projectos de construção de condomínios horizontais, se dê entrada das plantas de loteamento juntas. Não aceitar a entrada do projecto, sem essa planta, pois é ela que instruirá o pedido de inscrição do empreendimento junto à Conservatória Predial. Além disso, toda a análise deve ocorrer de forma digital”.

Entre o conjunto de “gargalos”, ressalta à vista o custo das licenças e as suas renovações considerados “valores elevadíssimos”.

Por isso, a APIMA sugere a diminuição desses custos de licenças e, consequente, não cobrança do custo de renovação de obras, durante as duas primeiras renovações.

O custo do metro quadrado de venda de terrenos por parte do Estado é outro ponto de discórdia, pois segundo o documento que temos vindo a citar, “não é uniforme na variação de administração para administração e por parte do Governo Provincial de Luanda (GPL).

Para este constrangimento, a APIMA propõe a divulgação de uma tabela com o custo por metro quadrado de venda de terrenos para cada região do País, sendo inicialmente divulgado os custos para Luanda.

Lei de terras, um verdeiro impasse

A Lei de terras, no seu artigo 61,que autoriza a transmissão dos direitos de superfície de imóveis adquiridos ao Estado, somente depois de 5 anos tem aproveitamento útil e efectivo do terreno. Mas na óptica da associação, esse artigo tem atrasado a transmissão dos imóveis já construídos, pois as autoridades concedentes dos direitos de superfície, especialmente os administradores municipais, em cumprimento da Lei, não autorizam a transmissão dos referidos imóveis, mesmo desanexados, anteriormente ao prazo que a Lei estipula.

Além disso, prossegue o documento, no caso do GPL, não é incomum que alguns governadores, demorem a assinar a autorização de transmissão, acarretando, assim, vários constrangimentos aos vendedores e compradores. “Esse artigo no seu todo atrapalha o desenvolvimento do País. A nosso ver não teria por que existir, pois se vier a ser alterado, era importante que a Lei de Terras fosse revista no seu todo. Algumas alterações facilitarão um maior investimento estrangeiro em Angola”, perspectiva APIMA.