Apagão no FB “custa” seis mil milhões USD a Mark Zuckerberg

A riqueza pessoal do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, caiu em mais de seis mil milhões USD, após terem sido registados vários problemas nas principais plataformas da empresa tecnológica, na segunda-feira, durante mais de seis horas.

De acordo com a Bloomberg, Mark Zuckerberg desceu um degrau na lista dos mais ricos do mundo, devido à paralisação global que afectou o Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp.

Uma liquidação fez com que as acções do gigante tecnológico caíssem nesta segunda-feira 4,9%, somando-se a uma queda de cerca de 15% registada desde meados de Setembro.

A queda das acções, na segunda-feira, fez com que o valor de Mark Zuckerberg descesse para 121,6 mil milhões USD, ficando abaixo do fundador da Microsoft, Bill Gates, na quinta posição no índice Bloomberg Billionaires.

Mark Zuckerberg registava 140 mil milhões USD em Setembro, segundo o índice.