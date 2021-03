AP Foods triplica produção em 2022

A AP Foods, Indústria Alimentar Lda, vai triplicar a produção de massa alimentar em 2022.

A empresa localizada no polo industrial de Viana assinou um acordo de parceria com a multinacional Webcor para aumentar a actual capacidade de produção de 108 mil toneladas ano para 325 mil toneladas.

A par deste aumento de 200%, o acordo prevê igualmente aumentar as competências técnicas de que dispõem, aliadas à capacidade logística do Grupo Webcor ao nível da venda e distribuição de produtos alimentares.

As Administrações de ambas as empresas consideram ser este um momento “particularmente importante, não só porque contribuirá para a diversificação da produção e para a geração de riqueza em Angola, mas também porque possibilitará a criação de mais postos de trabalho, quer directos quer indirectos no país”.

Simultaneamente, com esta parceria, acreditam que em breve serão reconhecidos “como produtores e distribuidores de um produto de excelência e qualidade”.

A AP Foods foi fundada em 2016, ano em que arrancou com uma capacidade instalada de 20 mil toneladas/ano, e conta actualmente com cerca de 150 postos de trabalho directos.

Em 2017 arrancaram com a construção da primeira fábrica de esparguete no País com capacidade de 58 toneladas métricas por dia.

Dois anos depois (2019), face ao rápido crescimento da empresa e da demanda do mercado, deram início a instalação de uma segunda linha de esparguete de origem italiana, com uma capacidade de produção de 100 toneladas métricas por dia.

Ainda naquele mesmo ano arrancou a construção de uma moagem de farinha com capacidade de produção de 300 toneladas métricas por dia.

A Webcor é um Grupo familiar, proprietário de diversas empresas especializadas em sourcing, agricultura, produção e distribuição de produtos alimentares e de grande consumo.

Em actividade desde 1978, o Grupo conta uma força de trabalho de cerca de 3.000 pessoas em todo o mundo, e uma rede com mais de 120 pontos de venda em África.

O Grupo tem uma forte presença no mercado angolano através das suas participadas Angoalissar, Grandes Moagens de Angola, Lactiangol, Imex Indústria, entre outras.