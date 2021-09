António Mosquito compra participações do BAI no BAI Micro Finanças

O Banco Angolano de Investimentos (BAI) assinou um acordo com o empresário António Mosquito para a transmissão da participação de 100% do capital social do banco detida no BAI Micro Finanças (BMF), informou hoje a intuição num comunicado.

De acordo com o documento a que jornal Mercado teve acesso, a assinatura foi feita no dia 05 de Agosto do corrente ano.

“A referida operação foi submetida à aprovação do regulador (BNA), nos termos da legislação em vigor, sendo que só poderá ser concretizada após a aprovação daquele”, lê-se na nota.

O BMF iniciou a sua actividade no dia 20 de Agosto de 2004, com a designação de NOVOBANCO, tendo sido o primeiro banco especializado em micro-crédito em Angola, dispondo neste momento de 21 agências, distribuídas pelo País.

Já o BAI, criado a 14 de Novembro de 1996, conta com 171 pontos de atendimento, sendo 132 agências, 10 centros de atendimento às empresas, 13 postos, 2 centros de serviços premium, 14 ATM centers e 1 canal não presencial, o BAI Directo.

O banco está ainda em Portugal através do BAI Europa, em Cabo Verde, pelo BAI Cabo Verde, e temos parcerias que asseguram o negócio BAI em S. Tomé e Príncipe.