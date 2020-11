ANPG organiza primeiro webinar com imprensa angolana

Para esta sessão, intitulada “O ciclo de um projecto petrolífero”, foram convidados todos os meios de comunicação social, assim como órgãos internacionais acreditados em Luanda. Participam, da parte da ANPG, Gerson Santos, Administrador responsável pela área financeira e também pela comunicação e imagem; Neusa Cardoso, Directora

de Comunicação; Alcides Andrade, Director do Gabinete de Planeamento Estratégico; e Adriano Sebastião, Director de Exploração.

A sessão, que vai decorrer de forma interactiva através da plataforma Teams, conta com dois momentos de relevada importância. Um primeiro momento sobre uma overview do funcionamento do sector em tempos de pandemia e sobre os desafios da ANPG, a cargo de Alcides Andrade, Director de Planeamento. E um segundo momento, sobre a descrição do ciclo dos projectos petrolíferos, que será apresentado por Adriano Sebastião, Director de Exploração.

Depois destas duas intervenções, os jornalistas podem interagir com todos os responsáveis da ANPG, colocando as questões que entendam pertinentes

sobre os temas apresentados.

“O objectivo final deste webinar e de outras acções que se vão seguir com a imprensa é o de estreitar a relação dos jornalistas com a ANPG e de contribuir activamente para que a informação sobre o sector petrolífero angolano, os desafios e os projectos em curso circule com celeridade em Angola e no mundo”, sublinha Gerson Santos, Administrador da ANPG.