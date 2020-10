ANPG fecha primeiro exercício com lucros de 62,1 mil milhões Kz

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) teve um lucro de 62,1 mil milhões Kz no exercício económico de 2019, de acordo com o relatório de gestão e contas recentemente divulgado pela instituição.

A Agência foi criada em 2019 por via do Decreto Presidencial n.º 49/19, de 6 de Fevereiro, em resultado do programa de reorganização do sector petrolífero em Angola. Desenvolve as funções de Concessionária Nacional, reguladora e fiscalizadora das actividades petrolíferas, no domínio das operações e contratação do sector de petróleos, gás e biocombustíveis herdadas da Sonangol a partir de 1 de Maio de 2019.

A ANPG fechou as primeiras contas com activos de 3,4 mil milhões Kz inferiores aos passivos de 3,5 mil milhões Kz. Se fosse uma empresa dir-se-ia que a empresa estava em falência técnica.

Segundo o relatório, o capital próprio negativo da Agência no valor de 128,8 mil milhões kz é justificado exclusivamente pela reserva criada em 2019, no valor negativo de 216,4 mil milhões kz, correspondente aos montantes ainda não fundeados pelos empreiteiros por conta do Fundo de Abandono e pelo impacto líquido decorrente da actualização dos activos e passivos relativos ao Fundo mencionado.

As vendas da ANPG ascenderam a 83,1 mil milhões kz, dos quais 76,5 mil milhões kz referentes à venda de crude líquida de despesas de exportação e comercialização.

Os custos operacionais ascenderam a 35,5 mil milhões Kz, dos quais os principais foram encargos com pessoal, no valor de 18,5 mil milhões Kz, e outros custos que rondaram os 10,4 mil milhões Kz. Cerca de 65% destes outros custos estão relacionados com licenças, software e serviços informáticos necessários para garantir o início do normal funcionamento da Agência, no valor total de 4,4 mil milhões Kz e custos com o lançamento do programa de licitações em 2019, no valor de 2,3 mil milhões Kz. O remanescente corresponde a outros custos decorrentes do normal progresso da operação.

Durante o exercício económico de 2019, a produção de petróleo bruto de Angola resultante das 16 concessões petrolíferas, das quais 13 offshore, totalizaram 504.827.622 barris, incluindo 2.457.123 barris de condensados produzidos na Fábrica de Gás Natural Liquefeito (ALNG). A produção média diária foi de 1.383.089 barris de petróleo por dia (bpd), 1,3% abaixo da previsão para o ano que era de 1.401.411 bpd. Comparativamente a 2018, verifica-se um decréscimo na ordem dos 6%.

Segundo o documento, cerca de 81% da produção total de Angola foi proveniente de águas profundas e ultra profundas, sendo as águas rasas responsáveis por 18% e a produção em terra por 1%.

Para aumentar o conhecimento do potencial petrolífero do País, de forma a permitir a substituição de reservas e a redução do declínio da produção, foram licitados 10 Blocos dos quais um na Bacia Marítima de Benguela (Bloco 10) e nove na Bacia Marítima do Namibe (Bloco 11, 12, 13, 27, 28, 29, 41, 42 e 43), lê-se.