ANPG, EXXONMOBIL e os parceiros do Bloco 15 investem 350 mil USD em pavilhão desportivo

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANPG, a ExxonMobil Angola e os parceiros do Bloco 15 financiaram a construção de um pavilhão desportivo polivalente na escola primária e secundária S. José Freinademetz no Panguila, Caxito, província do Bengo, orçada em 350 mil USD.

A estrutura inaugurada esta quinta-feira, 15, beneficiará cerca de 1.500 alunos do ensino primário e secundário e a comunidade envolvente para o incentivo à prática desportiva, segundo um comunicado divulgado pela agência.

O projecto da Escola do Panguila remonta a 2016 quando foi igualmente financiado pelo Bloco 15 num investimento de 400 mil USD. O mesmo foi acompanhado e supervisionado pela Congregação Católica Missionária do Verbo Divino e incluiu a construção de dez salas de aula, área administrativa, salas de reuniões e casas de banho, com o objectivo de proporcionar educação de qualidade e formação profissional para cerca de mil alunos.

Para maior sustentabilidade e continuidade do projecto, o Bloco 15 investiu igualmente na remodelação das instalações das salas de aula para a acomodação de uma biblioteca escolar, equipada com livros, equipamentos didácticos e multimédia, como forma de contribuir para a melhoria da qualidade e métodos de ensino Primário e Secundário do Panguila.

A Associação do Bloco 15 é liderada pela operadora ExxonMobil Angola e constituída pela ANPG, enquanto Concessionária Nacional, a BP Exploration (Angola) Limited, Equinor Angola Block 15 A.S., Eni Angola Exploration BV e Sonangol Pesquisa & Produção S. A.