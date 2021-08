ANPG e Total E&P Angola assinam contrato de partilha de produção do Bloco 29

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) e a Total E&P Angola, assinaram, recentemente, um contrato de partilha de produção do Bloco 29, localizado na Bacia do Namibe cuja efectividade iniciou no dia 2 de Agosto do ano em curso, segundo uma nota divulgada pela agência.

Nos termos deste contrato, a Total E&P Angola é o Operador do Bloco 29, com uma participação de 42,8%, seguida da Equinor, com participação de 22,8%. A BP com 8,8%, a Petronas com 5,6% e a Sonangol P&P com 20% são as restantes empresas que constituem o Grupo Empreiteiro, lê-se na nota.

De acordo com o documento, o programa visa identificar potenciais recursos existentes nesta nova bacia fronteira do “offshore” angolano.

Para a Total E&P Angola este contrato representa uma oportunidade de alargar a sua presença num país que conhece bem e no qual tem uma operação estável desde 1953, sendo de resto o principal operador estrangeiro do sector, com mais de 1100 empregados em plena actividade.