ANPG avança com concurso para novas concessões petrolíferas

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, na qualidade de concessionária nacional, acaba de anunciar a intenção de realizar um concurso internacional para a atribuição de novas concessões petrolíferas em Angola. São nove os blocos que vão a concurso: três na Bacia Terrestre do Baixo Congo e seis na Bacia Terrestre do Kwanza. O pré-anúncio foi publicado no dia 31 de Dezembro, no Jornal de Angola, no Wall Street Journal e no portal da ANPG.