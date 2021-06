ANPG alarga prazo de entrega das propostas e revê valor da taxa de participação

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) alargou o prazo de entrega das propostas para as licitações das bacias terrestres do Baixo Congo e do Kwanza, para mais 30 dias, segundo uma nota divulgada pela empresa.

A entrega das propostas para as licitações das bacias terrestres do Baixo Congo e do Kwanza, inicialmente prevista até dia 9 de Junho, acaba de ser alargada até ao dia 9 de Julho de 2021.

Segundo a nota, a decisão da concessionária nacional prende-se com o facto de muitas das empresas interessadas no processo terem solicitado um período mais alargado para melhor conhecimento do dossier, dos dados que contém e também para o esclarecimento de dúvidas com os técnicos da ANPG.

A par da alteração do prazo da entrega das propostas a ANPG decidiu também rever o valor do entrance fee (taxa de participação) nestas licitações. A decisão prende-se pelo facto de se tratar de exploração em terra, para a qual historicamente convergem empresas de menor dimensão e empresas nacionais, que têm interesse em participar na prospecção, exploração, desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos em Angola.