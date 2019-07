Angoweste vence primeiro Startup Weekend e será agora “apadrinhada” pela UNITEL

O projecto de serviços de reciclagem, “Angoweste”, de Ana Quintas, venceu o prémio da primeira edição da Startup Weekend realizada em Luanda por uma equipa da UNITEL e da Next, soluções de software para grandes empresas.

Angoweste é um serviço que tem como objectivo resolver o problema do sistema da gestão de resíduos sólidos, através da introdução de máquinas onde os cidadãos poderão colocá-lo e em troca receber um talão convertido em dinheiro ou em vouchers de compras.

Segundo a líder do grupo vencedor, Ana Quintas, é um privilégio ser premiada entre os demais participantes. “Sinto-me feliz e aliviada por saber que a minha ideia de há muitos anos afinal é válida”, disse. A razão da escolha da ideia deve-se ao facto de o circuito de reciclagem em Angola ainda estar muito deficiente e daí existirem oportunidades financeiras e contribuir para a diminuição da taxa de desemprego.

Ana Quintas vinca a ideia de tirar o maior proveito de todo o conhecimento que vai adquirir e atrair a atenção de investidores. “Se tudo correr bem, com a ajuda dos mentores e parceiros, faremos de tudo para formalizar a ideia em negócio prático. É uma solução ecológica que passa por um Business to Business. Nós teremos como clientes as empresas que já praticam esses serviços e não as pessoas comuns”, sublinha.

O prémio inclui, para além da mentoria e incubação, um programa de aceleração do Founder Institute Luanda (FIL).

Já a “Ki Livros”, plataforma de subscrição de livros e áudio-livros, foi a segunda melhor ideia seguida da “Luly”, projecto que consiste no agendamento de serviços de beleza ao domicílio, tendo estes como prémio um acompanhamento por parte dos patrocinadores do evento.

Evento promove competências

A primeira edição do Startup Weekend, que de correu de 19 a 21 de Julho na Mediateca de Luanda e que já realizou mais de 2000 eventos em mais de 150 países, teve como patrocinadores e parceiros locais a Standard Bank Angola, Unitel, NCR, Banco Atlantico, Kubinga e Bantu Makers.

O evento foi um seminário onde os aspirantes a empreendedores com diferentes competências juntaram-se para tornarem as suas ideias num negócio em apenas 54 horas e contou com mais de 200 inscrições, dos quais apenas 65 foram seleccionados devido a limitação de espaço. Mais de 30 ideias votadas, 16 foram escolhidas, 13 chegaram aos pitches finais e somente três foram classificadas.

Segundo a líder local e Co-facilitadora do evento, Vanda de Oliveira, a Startup Weekend é um evento global que já graduou mais de duzentos mil empreendedores, com o objectivo de educar e promover o empreendedorismo, através de ferramentas adequadas como uma alternativa economicamente viável de carreira.