Angovidro defende maior rigor às leis do PRODESI

A Angovidro, empresa vocacionada para arquitectura e decoração, defende maior rigor e controlo das regras que regem o PRODESI para que as indústrias possam aumentar a capacidade de produção e reduzir a importação.

Marcelo Santos, director-geral da Angovidro, quer que o Executivo implemente com rigor o controlo efectivo das leis, no contexto do PRODESI, para que a indústria nacional possa ter benefício.

A Angovidro investiu oito milhões USD para o projecto na indústria transformadora de vidro plano, que conta com 50 colaboradores angolanos e quatro portugueses.

Marcelo Santos faz um balanço negativo do sector nos últimos dois anos, devido à crise que se instalou no País resultante da baixa do petróleo e da COVID-19.

Refere ainda que as limitações legais às importações de vidro, não tiveram o impacto previsto face às escapatórias que têm, a escassez de recursos do Ministério da Indústria e do Comércio dificultam o controlo e o acesso instável as divisas.

Quanto à facturação, a fábrica conta com um resultado em Kz que tem crescido anualmente, mas a uma cadência da desvalorização cambial face ao Euro. O volume de negócio aumentou em 2020, revelando um crescimento superior a 15% face ao ano anterior.

Segundo Marcelo Santos, a fábrica tem vindo a acumular prejuízos resultantes da contracção do mercado, e a não protecção factual da concorrência externa. O que leva a produção de uma taxa muito inferior à capacidade instalada.

Matéria-prima e a sua origem

A matéria-prima para produção é adquirida na Europa, América Latina e no Médio Oriente, especialmente em Saint-Gobain, Glass e a AGC.

Entre 2016 a 2020 foi “muito difícil” a obtenção de divisas para satisfação de compromissos junto dos fornecedores no exterior do País. E, desde o início do ano corrente as políticas adaptadas pelo BNA o acesso às divisas foi mais rápido e fácil.

“A desvalorização do Kz face ao Euro e ao dólar impactaram no preço do vidro transformado e de outros produtos que incluem inputs importados, a correcção cambial era inevitável para que o mercado estabilizasse, permitindo a estabilidade a longo prazo”, notou.

Capacidade Instalada

A fábrica tem uma capacidade de produção de 450 metros quadrados para vidro duplo, 350 m2 para vidro temperado e 80 m2 para vidro laminado num período de oito horas diário.

Actualmente a fábrica encontra-se a trabalhar a 30% da sua capacidade máxima instalada de produção.

A Angovidro tem as mais elevadas certificações de qualidade atribuídas a nível internacional, o que permitiu desde finais de 2016 o fornecimento de vidros para as fachadas de um número importante de edifícios com dimensão relevante em Luanda.

“Cremos que 2021 seja o primeiro ano com resultados positivos, e acreditamos no crescimento do sector da construção civil e na capacidade do Executivo em controlar importações desleais”, frisou.

Melhorias às leis do PRODESI

O gestor apelou o Executivo que implemente com maior rigor o controlo efectivo das leis que vigoram sobre PRODESI e alargue o decreto presidencial no âmbito da lei 23/19 com a finalidade de conferir protecção às indústrias já instaladas com capacidade e qualidade.

Acha necessário que o Executivo aprove um regime de incentivos que estimule o investimento nacional e externo na indústria, que possa preencher as inúmeras lacunas nas cadeias de valor.

“Se é estratégico que o País comece a exportar, então o executivo deve ser aliado das empresas que produzem”, ressaltou.

O projecto para implementação da fábrica foi aprovado em 2013 e em 2014 começou a ser construído e instalado, tendo iniciado a produção em Janeiro de 2016 depois de um extenso programa de produção de testes.

“A crise económica que iniciou desde finais de 2014 teve um impacto muito negativo no negócio, pois o mercado alvo da Angovidro é a construção civil que foi muito afectado”.