Angotech regista quebras no volume anual de negócios

A empresa Angotech, que actua no mercado angolano desde 2009, com foco principal na prestação de serviços a entidades públicas e particulares no sector das tecnologias de informação, vem registando, nos últimos anos, redução do volume de negócios, revelou o director, Augusto Viti.

Actuando na produção de software de gestão hospitalares e prestação de serviços de limpeza e saneamento público, em exclusivo ao Mercado, Augusto Viti, manifestou-se desapontado com a redução do volume de negócios que era de cerca de 400 milhões Kz/ano e consequentemente do resultado líquido.

Aponta a crise cambial como uma das principais causas, bem como não renovação de vários contratos, além do encerramento de diversos serviços com entidades que se mostraram incapazes de honrar com os compromissos com a empresa.

“De 2014 a data, a tendência tem sido reduzir os negócios e em gestão aprendemos que quando há crise de mercado ou na economia, efectua-se em primeira instância a redução de funcionários e em seguida são adiados projectos de expansão”, disse Augusto Viti.

O gestor aponta que o mercado não tem disponibilidade financeira e nem de contratação, pelo não se vislumbra, a curto prazo, uma mudança radical.

O entrevistado precisou igualmente que neste momento, devido a pandemia da COVID-19, é muito difícil a empresa pensar em expandir os seus negócios, salientando que “na verdade nós neste momento pensamos apenas em mantermo-nos no mercado, por forma a garantir a estabilidade do grupo” garantiu

De acordo com Augusto Viti, neste momento a companhia está focada no mercado de Luanda, onde começaram com as actividades. Apenas a posterior pensam em expandir os negócios para outras províncias, que no seu ponto de vista carecem de grandes oportunidades.

Balanço

Em relação ao balanço da empresa nos dois últimos anos, o responsável apontou ser razoável, explicando que já estiveram melhor entre 2012 e 2014. O gestor confessou que desde então os resultados têm sido negativos, porque as instituições públicas têm adquirido dívidas a preços bastante altos.

O empresário referiu que entre 2018 e 2019 foram feitos muitos investimentos em imóveis e no capital humano, por causa de um novo projecto de call center, que foi criado pensando na diversificação dos negócios.

Augusto Viti lembra também que com o surgimento da crise cambial a empresa foi obrigada a inovar. Por este motivo, avança, durante este ano foram feitos investimentos em termos de infraestruturas, para abrir novas linhas de negócio e oferecer serviços e produtos num segmento diferente do habitual.

De acordo com o gestor, com o surgimento da pandemia da COVID-19, os Estados e em particular o angolano, tiveram as suas economias bastantes afectadas, com o adiamento de muitos projectos, o que abalou o rendimento de muitas empresas.

“A COVID-19 causou um impacto negativo em quase todas as empresas, mas quem mais ressentiu e continua a ressentir-se da crise foi o sector da educação, restauração e hotelaria. No nosso caso, de qualquer forma não podemos oferecer serviços a 100% da nossa capacidade, porque houve algumas regras de restrições” referiu.

Augusto Viti, disse ainda que esta situação obrigou a empresa a reinventar-se e a procurar novas formas de manter a força activa de trabalho, mesmo que de forma negociada com os próprios funcionários. “Conseguimos manter o mesmo número que já operava antes da situação da pandemia, mas claro que em condições diferentes daquilo que gostariam que fosse”, disse.

O gestor alegou que para Angotech, o principal objectivo é manter se activos no mercado e ter sempre as portas abertas para novos horizontes. Entretanto lamenta que não tem sido fácil acompanhar a dinâmica do mercado.

“Acredite que como empresário dá-me vontade de fechar as portas, encerrar os negócios, às vezes, mas tenho de me concentrar e olhar para cada dia como uma oportunidade e desafio para manter o negócio e é isso que me dá força para continuar” sublinhou.

O empresário mostrou-se regozijado pelo facto de ter criado e apresentado a parceiros um excelente serviço que mais ninguém oferece, mas mostra-se indignado por ter encontrado barreira e muita burocracia na aceitação dos produtos.

Já para finalizar, Augusto Viti reafirmou que ser empresário em Angola é extremamente complicado, argumentando que no País quando alguém não faz negócio com o Estado, basicamente não faz e nem tem negócios.