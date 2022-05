Angonabeiro inicia produção de cápsulas com café angolano

A Angonabeiro, subsidiária do grupo português Nabeiro (Delta), vai iniciar, em Outubro, a produção de cápsulas de café angolano, com uma capacidade instalada para tirar até 10 milhões de cápsulas por ano, disse à Lusa fonte da empresa.

As cápsulas vão ser produzidas na fábrica de café da Angonabeiro, na comuna do Kicolo, município de Cacuaco, em Luanda.

“A máquina deve sair de Portugal no final de Maio ou início de Junho e as primeiras cápsulas de café angolano, comercializado sob a denominação ‘Ginga’, deverão chegar ao mercado em Outubro”, disse a mesma fonte.

O Café Ginga, a Delta Cafés e Delta Q são as três marcas de café pertencentes à Angonabeiro, subsidiária do grupo português Nabeiro, líder no mercado de café em Portugal, Angola e Moçambique.

O investimento na linha de enchimento de café em cápsulas está integrado no programa de apoio ao aumento da produção nacional de café fresco, através do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI).

No total, a Angonabeiro investiu 8,4 mil milhões Kz (19,6 milhões euros), beneficiando de um financiamento de 4,9 mil milhões kz (11,4 milhões uros) do PRODESI, destinado à renovação das linhas de transformação de café verde, novas linhas de embalamento de café em grão e moído, construção de uma linha de rebeneficiamento do café verde e a linha de produção de cápsulas de café.