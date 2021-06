Angomart abre loja em Talatona e gera 150 postos de trabalho directo

O Supermercado Angomart, localizado no município de Talatona inaugurado nesta terça-feira, 29, gerou 150 postos de trabalhos directos e 200 indirectos.

Segundo o director geral, Hugo Motinho, a marca Angomart pertencente ao Noble Group pretende expandir a rede de supermercados na província de Luanda e prevê a abertura de mais três lojas no Zango III, Benfica e São Paulo até ao final do ano.

Refere que a Noble Group abriu, em Fevereiro último, uma escola de formação para capacitar os colaboradores e vai implementar também semanas temáticas com o objectivo de aproximar as comunidades e descobrir o que elas têm de bom.

Há 18 anos no mercado angolano, a Noble Group possui cerca de 70 lojas em 13 províncias do País, sendo que as lojas Angomart já geraram cerca de 2 350 postos de trabalhos a nível de Luanda.

Na ocasião, o secretário de Estado do Comércio, Amadeu Leitão Nunes, parabenizou a iniciativa da Noble Group, pelo espírito empreendedor, no domínio da distribuição e serviço mercantis, que vêm responder às necessidades do Executivo no domínio da organização e modernização do comércio.

“Do ponto de vista social, o segmento da distribuição moderna e prestação de serviços mercantis terá a missão de cuidar do estabelecimento de bens essenciais aos cidadãos de Talatona e arredores, contribuindo para qualidade de vida das populações”, disse.

Para o secretário de Estado, a Noble Group responde, com mais este gesto, às medidas do Executivo assentes na produção, divulgação, escoamento e comercialização de bens essenciais para população, com destaque para os produtos da agropecuária de origem nacional.

Evoca ainda que do ponto de vista económico muitos cidadãos tiveram acesso ao seu primeiro emprego, garantindo a sustentabilidade familiar e habitacional.

No que concerne ao Estado, o responsável ministerial sublinha que a repartição fiscal do Talatona ganha no seu leque de contribuintes mais um agente tributário, que com o pagamento de diferentes impostos deverá participar no desenvolvimento da circunscrição e do País.

Por fim, Amadeu Leitão Nunes apela aos jovens que encontraram o seu primeiro emprego a se pautarem por uma conduta profissional de boas maneiras e o equilíbrio no relacionamento com os clientes, lembrando que todos devem ter um atendimento eficiente, profissionalizado e diferenciado.