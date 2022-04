Angolauto sofre baixa nas vendas de viaturas até 95% durante a pandemia

A Angolauto, importadora exclusiva da marca Scania nos veículos pesados e representante da marca Suzuki em veículos ligeiros, sofreu uma baixa nas vendas de viaturas até 95% durante o período da pandemia, diz o Director-geral Pedro Garlito em declarações exclusivas ao Mercado.

A quebra foi mais acentuada durante o primeiro semestre de 2020, pois no final de 2021 houve já alguma retoma da actividade económica. “O mercado retomou em 2021 de uma ligeira recuperação que iniciara em 2019, após uma crise que se prolongava desde 2014”, recordou.

Segundo Pedro Garlito, os últimos dois anos foram marcados pela crise SARS-COV2 que levou ao encerramento de várias actividades económicas no País.

Face a COVID-19, a empresa viu-se forçada a fechar às portas aos clientes por um período considerável. Naquele período, refere Pedro Garlito, a Angolauto reduziu às prestações de serviço ao mesmo tempo que manteve os stands de vendas de viaturas, igualmente, encerrados.

“Estamos fortemente condicionados pelos estrangulamentos nas cadeias de produção e logística de componentes essenciais para a indústria automóvel. Actualmente, temos vários modelos em ruptura de stock e com previsão de mais de seis meses de tempo de espera para entrega”, disse.

Uma a lufada de ar fresco

A Angolauto finalizou o ano de 2021 com vendas superiores a 400 veículos, destacando-se, no entanto, a entrada em circulação da frota de autocarros “Articulados Scania” – uma a lufada de ar fresco à empresa e, em particular, um forte contributo a melhoria dos transportes colectivos na cidade de Luanda.

Tudo começa no longínquo ano de 2012 em que o Ministério dos Transportes lançou um Concurso Publico para aquisição de autocarros de passageiros, para a melhoria de transportes colectivos de passageiros na capital do País. Tendo sido uma das seleccionadas, a Angolauto coube a disponibilização de autocarros no âmbito do referido concurso.

Marca “eleita” dos angolanos

No segmento de veículos ligeiros, a Suzuki tem sido durante anos uma das três principais marcas “eleitas pelos angolanos”, com mais de 20% de quota de mercado, fazendo fé no Director-geral da Angolauto. Mas em termos de perspectivas para o ano de 2022, Pedro Garlito não tem dúvida de que dependerá, essencialmente, de factores macroeconómicos nacionais, mormente a estabilidade cambial, a retoma económica do País e o sucesso no combate à inflação.

Origem dos carros

Os veículos da marca Suzuki são produzidos no Japão e na India, enquanto os camiões e autocarros Scania têm como origem o Brasil, a Bélgica e a Suécia, dependendo do modelo em causa.

Para o responsável daquela empresa, o custo total da importação de uma viatura está associado ao “custo da sua produção na fábrica”, o que inclui outros custos como o do transporte marítimo, os encargos aduaneiros e fiscais à chegada ao País, para além dos custos com o transporte terrestre e preparação das viaturas até ao cliente final.

A Angolauto está presente em todas as classes de veículos, com excepção a gama luxuosa. “A nossa gama permite disponibilizar os veículos mais económicos e acessíveis para os jovens e trabalhadores de classes menos favorecidas. Aliás, o nosso Suzuki Alto é provavelmente o veiculo mais acessível de todo o mercado automóvel em Angola”, frisou Pedro Garlito.

A empresa angolana com mais de 30 anos de experiência no mercado Automóvel, desde 1993 é importador exclusivo da marca Scania nos veículos pesados, e desde 2001 que representa a marca Suzuki nos veículos ligeiros.

Desde a sua fundação já comercializou mais de 30.000 veículos no País e detém oficinas em Viana (Luanda) e Benguela. Ao longo dos anos, a Angolauto popularizou-se através da fiabilidade e qualidade dos seus veículos, tanto nos pesados com a Scania, como nos ligeiros, onde o Suzuki Jimny foi vários anos líder de mercado.