Angolanos fecham negócios de 4 mil milhões USD

O volume de intenções de negócios realizados pelos empresários angolanos, nos sete dias da Feira Comercial Intra-Africana, realizada em Durban, na África do Sul, ficou estimado em quatro mil milhões USD, informou o coordenador da delegação de Angola ao evento.

Agostinho Kapaia disse, no encerramento do evento, que o certame, realizado de 15 a 21, permitiu aos empresários efectuarem, no global, cerca de três mil contactos de interesses de investimentos em Angola.

"A Feira Comercial Intra-Africana foi muito proveitosa. A participação de Angola chegou ao fim, tal como a Feira em si, e temos um balanço positivo na medida em que tivemos um registo de intenção de investimento em vários sectores”, afirmou.

O também presidente da Comunidade das Empresas Exportadoras e Internacionalizadas de Angola (CEEIA) diz terem sido alcançados os objectivos da participação de Angola, tanto na atracção de investimentos quanto na promoção de exportações.

Conforme fez questão de garantir, a presença angolana enquadra-se na estratégia do Executivo de apoiar o sector privado para a plena integração na Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA).