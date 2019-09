Angola tranquiliza investidores privados

Segundo o Chefe de Estado, que discursava no 5º Fórum “Investir em África” (FIA5), o novo quadro é fruto das reformas encetadas pelo Governo em todos os sectores da economia nacional e a todos os níveis.

Explicou que o seu Governo decidiu assumir “de forma prática e coerente” a adopção de medidas que visam criar condições de estabilidade macroeconómica imprescindíveis para a melhoria do ambiente de negócios.

Com esta finalidade, disse, Angola está a implementar um programa de estabilização económica “com resultados bastante animadores” na consolidação fiscal, na redução da taxa de inflação e na normalização gradual do mercado cambial, entre outros indicadores, que contribuem para melhorar o desempenho da economia nacional.

Confirmou que este esforço está a ser realizado com o apoio do Banco Mundial (BM) e com o Fundo Monetário Internacional (FMI), para ajudarem a melhorar o ambiente de negócios, em Angola, e prestarem assistência técnica para a privatização de cerca de 200 empresas e activos públicos.