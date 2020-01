Angola sobe para 26 pontos na classificação do IPC

Segundo a classificação, o nosso país teve a maior subida entre os países lusófonos. Depois de, em 2018, ter subido do 167.º para o 165.º lugar, Angola ocupa agora a 146.ª posição na lista, a mesma de Moçambique.

Moçambique perdeu dois pontos, isto no ano passado, passando de 25 para 23, e caiu cinco posições, da 153.ª para 158.ª. No índice deste ano, o país do indico recuperou a pontuação, tendo agora 26 pontos, (os mesmo que o de Angola) e subindo assim 12 posições. No mesmo sentido, Timor-Leste, conquistou 38 pontos, recuperando os três perdidos em 2018, e subiu ao lugar 93 a partir do 105.

A Guiné-Bissau contrariou a tendência do ano passado, tendo conquistado 18 pontos e subido 4 posições para o lugar 168. Em 2018, a Guiné-Bissau perdeu um ponto (16 pontos) e caiu da posição 171.ª para a 172.ª.

Já Cabo Verde obteve nesta avaliação 58 pontos, subiu para 41.º lugar (45.º no ano anterior) e consolidou a sua posição como o terceiro país mais bem classificado da África Subsaariana, a seguir às Seicheles (66 pontos) e ao Botsuana (61 pontos).

São Tomé e Príncipe manteve os 46 pontos e a 64.ª posição que tinha na edição anterior do Índice e ocupa a sétima posição entre os países da África Subsaariana. enquanto que Cabo Verde e São Tomé e Príncipe continuam a registar pontuações acima da média dos países da África Subsaariana (32 pontos), a região com pior prestação no IPC, e da média global dos 180 países (43 pontos).

Portugal perdeu dois pontos, passando de 64 para 62, mas manteve-se na posição 30, o que, segundo o capítulo português da Transparência Internacional, representa uma estagnação do país no índice há sete anos.

Depois de em 2018, o Brasil ter perdido dois pontos e caído nove posições, a pior pontuação desde 2012, na edição deste ano, àquele país sul americano manteve os seus 35 pontos, mas deslizou mais um lugar, passando de 105 para 106 em 180 países e territórios.