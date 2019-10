Angola quer melhorar classificação mundial no ranking do Turismo

Actualmente, Angola está na 134ª posição, com 2,7 pontos, entre 140 países avaliados.

Ângela Bragança, que falava na abertura do II Conselho Consultivo do Ministério do Turismo, lamentou que “o mais relevante do relatório publicado este ano”, sobre a competitividade de Angola, coloque o país “apenas à frente da República Democrática do Congo, se tivermos como referência a região da África Austral.”

O relatório do ranking mundial é um instrumento estratégico de “Benchmarking”, para os negócios, tendo em vista o desenvolvimento do sector do Turismo em particular.