Angola quer estar na lista de prioridades de investimento no sector mineiro em África

Angola está a busca da atracção de investidores internacionais que aportem à economia com capital financeiro, tecnologia avançada e o know how.

Com esta aposta, de acordo com o ministro dos Recursos Minerais e Petróleo, o Executivo quer edificar em Angola uma economia baseada num crescimento “forte” e sustentado.

Dirigindo-se para mais de 70 investidores, falou das reformas em curso no País, com destaque para a Lei do Investimento Privado, no quadro da melhoria do ambiente de negócios e a atracção de capital externo.

A aprovação do Código Mineiro, que regula as actividades geológicas e mineiras e a regulamentação do regime fiscal para a indústria mineira, são entre outros passos dados, que segundo Diamantino Azevedo e reflecte-se na posição privilegiada de investimento directo estrangeiro na sub-região da África Austral.

Ainda sobre o sector dos recursos mineiras sólidos, o governante destacou a aprovação de uma política de comercialização de diamantes, estudos sobre a criação de uma Agência de Recursos Minerais, que será a concessionária para os diamantes e outros recursos mineiros.