Angola quer atrair investidores para projectos de energia em Lisboa

De acordo com a Angop, o António Belsa da Costa, Secretário de Estado para Energia, vai aproveitar a participação na 21.ª edição do Fórum de Energia de África, que decorre de 11 a 14 de Junho corrente e que reúne mais de três mil personalidades de todo o mundo, entre 18 ministros e altos funcionários de governos africanos, investidores e académicos, para atrair investimento privado para o país.

O fórum conta com a presença de ministros da Energia de Moçambique, Costa do Marfim, Marrocos, Nigéria, Egipto, Gana, Quénia, Uganda, África do Sul e Etiópia que vão, igualmente, procurar investidores ao longo dos três dias do evento.