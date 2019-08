Angola procura incremento de investimentos sul-africanos

A Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola (AIPEX) e a Câmara de Comércio e Indústria Angola-África do Sul (CACIAAS) realizam no dia 26 de Setembro, na Cidade do Cabo, África do Sul, um fórum destinado a promover e atrair investimento para os sectores do Agronegócio e do Ecoturismo.