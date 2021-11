Angola procura captar investimentos em Durban

As potencialidades que o País oferece para o fomento do investimentos nos mais variados sectores, com destaque para a agricultura, indústria transformadora, transportes, seguros, entre outras áreas, estarão em destaque a partir desta segunda-feira, 15, na maior Feira Comercial Intra Africana (IAFT), que decorre de 15 a 21 do corrente mês na cidade de Durban, África do Sul.

Angola faz-se presente no evento com mais de 30 expositores, entre empresários, instituições bancárias e distintas associações empresariais, numa coordenação institucional do Ministério da Indústria e Comércio, com o apoio Executivo da Comunidade das Empresas Exportadoras e Internacionalizadas de Angola (CEEIA) e Agência de Investimento Privado e Exportação (AIPEX).

De acordo com o Presidente da CEEIA, Agostinho Kapaia, a participação na feira insere-se no âmbito de uma estratégia público-privada, no sentido de se tirar melhor proveito das oportunidades de negócios existentes no continente e não só.

O também embaixador da IATF e porta-voz do evento pela delegação angolana referiu que o momento é propício para o tema da diplomacia económica, pelo que faz todo o sentido despertar-se na captação de investimentos para o fortalecimento da economia nacional.

Segundo Agostinho Kapaia, Angola vai apresentar na feira vários temas para diálogo com os investidores, sendo a questão do plano de privatizações, em curso no País, um dos grandes pontos a dar a conhecer aos interessados no mercado angolano.

“É importante que tenhamos empresas angolanas a captar investimentos e a investir no continente, pois, estamos diante de oportunidades que devemos saber aproveitar, disse, acrescentando que o evento ganha maior dimensão se atender-se ao facto de Angola ser também subscritor da Zona Livre de Comércio Continental”, disse.