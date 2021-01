Angola prioriza investimento directo

“Estamos a construir um futuro, através do nosso programa de reformas, que prioriza o investimento directo, não apenas com a China, mas com outros parceiros”, respondeu Vera Daves, quando questionada sobre a possibilidade de o país vir a contrair um novo empréstimo com a China.

Durante um evento em formato digital promovido pela Agência de Informação Financeira Reuters, a governante adiantou as novas facilidades que o Executivo angolano privilegia na relação com os credores. Aponta como sustentação as reformas macroeconómicas que se encontram em curso, destacando-se aquelas que dizem respeito a sustentabilidade da dívida pública.

“Queremos adicionar valor para a nossa economia criar empregos. Queremos que o dinheiro fique. Pedir emprestado é uma opção, mas estamos a tentar mudar a forma que nos relacionamos com os nossos parceiros”, referiu. Essa aposta no investimento directo, acrescentou, coloca ao sector privado um papel mais significativo, tornando o ambiente de negócios mais apelativo, com ênfase também as medidas de combate à corrupção.

“Angola faz parte de um programa com o FMI que exige transparência, portanto todos os progressos feitos sobre as negociações da dívida são devidamente comunicadas ao FMI. Esperamos ver o resultado destas negociações e da flexibilidade dos credores, ao fim dos três anos negociados, tempo que permitirá prepararmo-nos para começar a pagar a dívida”, afirmou.

Segundo a ministra, o Executivo quer que a economia angolana cresça devido ao investimento privado. “Não é fácil porque viemos de um modelo em que o sector petrolífero é o que mais tem influência na economia. Mas se mantivermos este modelo, iremos, sempre, ter que lidar com as mesmas consequências”, admite, sustentando que pretendem que o sector privado contribua para o crescimento da economia e crie empregos para os jovens.

Perfil dos Eurobonds

No tocante aos Eurobonds, Vera Daves descartou qualquer abordagem sobre a revisão deste perfil de dívida. “Não temos essa intenção. Estamos a fazer o nosso melhor para que os nossos credores confiem na nossa capacidade para pagar e, ainda, preparar-nos se um possível choque mais severo atingir-nos”, garantiu.

Entretanto, sem adiantar datas, a ministra das Finanças assume o trabalho em curso no sentido de reduzir o risco e o custo do financiamento no mercado internacional. Segundo a governante, essa estratégia de médio e longo prazo está muito bem definida, visto que o que se quer é dinheiro a longo prazo e o mais barato possível .

Mas admitiu que “o mais barato possível” não é fácil, então continuarão a trabalhar, para garantir um ambiente em que o risco de emprestar dinheiro a Angola seja mais baixo. “E no futuro, quando o cenário mudar, veremos como e quando podemos regressar”, concluiu.

No evento, além de Vera Daves, foram oradores a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, a CEO da Chevron, Michael Wirth.