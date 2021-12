Angola precisa de empresários que garantam segurança alimentar

Angola precisa de uma classe empresarial que garanta segurança alimentar e pratique preços justos, defendeu o ministro da Economia e Planeamento, Mário João, quando discursava na abertura da 36ª edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA) que decorre nas instalações da Zona Económica Especial, Luanda - Bengo (ZEE).

Segundo o governante, o Executivo pretende atrair investidores que tragam Know-how à economia (para além do capital financeiro e tecnologias de ponta) que nos permitam diversificar e aumentar com rapidez e eficiência a produção interna de bens e serviços.

A 36ª edição da FILDA, disse, conta com a participação de 16 países e sete províncias, o que vem complementar os esforços do País na realização de feiras internacionais para proporcionar negócios, a fim de dinamizar a cadeia logística do agronegócio.

Também informou que em 2021 foram realizadas 73 feiras cuja participação foi de 2 mil produtores nacionais e proporcionaram uma facturação de quase 1,3 mil milhões de Kwanzas.

“As feiras impulsionaram o sector da hotelaria e restauração, dinamizaram assinaturas de contractos futuros, aceleraram o registo de produtores nacionais na plataforma do produtor nacional, viabilizaram negócios sustentáveis, onde se contou com o apoio da banca e sociedades de microcréditos”, esclareceu Mário João, na abertura da 36ª da FILDA.

De acordo ainda com o ministro da Economia e Planeamento, nos últimos 5 anos têm-se intensificado as acções que visam a diversificação da economia, a fim de reduzir a dependência das importações de bens alimentares, embora tenha acontecido há mais tempo.

“A título de exemplo, a redução da contribuição do sector petrolífera do PIB, considerando que em 2011 era de 43% hoje a contribuição é de 30%, transmitindo assim alguns sinais positivos na diversificação”.