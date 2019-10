Angola no fórum de negócios Índia/SADC

Destinado a relançar o comércio entre o país asiático e os países da região austral de África, Angola faz-se representar ao evento pelo seu embaixador na Zâmbia, Azevedo Francisco, e pelo presidente da Câmara de Comércio e Indústria Angola - Zâmbia, Marcos Fonseca.

No seu discurso de abertura, o Presidente zambiano, Edgar Lungu, realçou a importância da parceria do seu país com a Índia e desafiou a potência asiática a incrementar os seus investimentos em África, particularmente, no espaço da SADC, tendo em conta o forte potencial que a região oferece.

O Fórum é uma promoção do Governo indiano, a Confederação das Indústrias da Índia, em parceria com o Estado zambiano, que representa os demais membros da SADC.

A margem do Fórum Índia/SADC, que junta políticos e empresários, a Câmara de Comércio e Indústria Angola - Zâmbia, tem agendado encontros com empresários zambianos, interessados no mercado angolano.

O conclave tem a duração de dois dias e o programa de trabalho prevê visita ao perímetro de expansão industrial de Lusaka, para o qual o Governo zambiano pretende atrair capital indiano.