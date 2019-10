Angola na Feira de Xangai

O coordenador da Câmara de Comércio adiantou que as empresas que se deslocam a Xangai irão expor produtos como banana, café, mel, óleo de palma, pescado, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, madeira, serviços, bens culturais e turísticos.

“Vamos mostrar as novas potencialidades angolanas para que sejam enquadradas no grupo de exportação num curto espaço de tempo, com a evolução do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (Prodesi) e, com isso, alcançar novas parcerias”, frisou.