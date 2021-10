Angola marca presença no fórum global de negócios África-Dubai

O ministro da Indústria e Comércio, Victor Fernandes, representa Angola no fórum de negócios África-Dubai, a decorrer nos dias 13 e 14 do corrente mês, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), cujo principal objectivo é a captação de novos investimentos para o País.

De acordo com a informação avançada pela Angop, nesta segunda-feira, o responsável vai manter encontros com empresários daquele país asiático, visando a atracção de financiamentos para os projectos da indústria têxtil (vestuário e calçados), alimentar (transformação do arroz), madeira (móveis), entre outros segmentos.

O governante angolano está no Dubai, onde nesta segunda-feira (11) visitou a cidade industrial, um complexo privado que reúne distintos serviços integrados industriais.

Instalada numa área de 55 quilómetros, a cidade industrial de Dubai produz para o consumo interno e exportação, empregando aproximadamente 50 mil funcionários.

Acompanhado por técnicos do sector industrial, o ministro Victor Fernandes visitou as empresas OSMAK, dedicada à transformação de produtos pesqueiros e a ANORKA, especializada na produção de café.

Na agenda da delegação angolana consta também visitas às empresas ligadas a transformação de utensílios agrícolas, fertilizantes, cereais, tubérculos e pesticidas.