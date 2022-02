‘Angola Investor Market’ pretende dinamizar actracção de investimentos

A empresa Angola Business Group, SA - DAGB apresentou, nesta semana, em Luanda, o projecto de lançamento de uma plataforma do investidor, que promete facilitar negócios entre empresas nacionais de tecnologia e parceiros estrangeiros.

Trata-se da “Angola Investor Market”, plataforma através da qual se pretende atrair investidores de qualquer parte do mundo para Angola, evitando que as “startups” se desloquem para captar investimentos para a sua concretização. Uma plataforma de âmbito internacional, e muito inovadora, desenvolvida em Madrid, que vai contribuir para acelerar e tornar eficiente o processo de captação de investidores, em especial os estrangeiros para investir nos projectos disponíveis no País. “Ela vai mobilizar investimentos de todo mundo, para investir nos vários projectos em Angola tem disponíveis e que carecem de financiamento para a sua concretização”, diz a empresa Angola Business Group, SA – DAGB.

De acordo com o vice-presidente da DABG, Luís Paulino dos Santos, a solução vai ser colocada à disposição dos interessados a partir de 28 de Junho, e servirá de suporte aos projectos individuais, inclusive projectos que não conseguem atrair investidores, através da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX).

“A AIPEX é o organismo do Estado onde estão concentrados aqueles projectos que não têm investidores, razão pela qual nós aparecemos para cooperar com a AIPEX”, diz Luís Paulino dos Santos.

Resposta à crise

A plataforma desenvolvida pela DABG surge no âmbito dos esforços para a criação de soluções para responder positivamente a actual crise económica e financeira em Angola, assumindo-se como um modelo de negócio inovador e sustentado para o País.

Este modelo de negócio consiste na intermediação a ser feita pela DABG-Angola Business Group, SA enquanto detentora da plataforma, entre os investidores internacionais e os detentores de oportunidades de investimentos nacionais, tais como instituições estatais, empresários, produtores, proprietários de terra, proprietários de imóveis produtivos, entre outros, e em todos os sectores de actividade no País que careçam de investidores ou financiamento para sua concretização ou funcionamento.

Entre outros objectivos a plataforma visa reduzir o custo e o tempo de prospecção de oportunidades de investimentos, fornecendo uma vasta “pipeline” de projectos em diferentes fases de evolução.

Maio, o mês de lançamento

O lançamento oficial da plataforma “Angola Investor Market” acontece em Maio num evento virtual de âmbito internacional, com distintas personalidades nacionais e mundiais. O destaque recai para os palestrantes Paul Krugman, prémio Nobel da economia em 2008, e a Dambiso Moyo, economista norte americana (classificada na lista das 100 mulheres mais influentes do mundo). Paul Krugman e Dambiso Moyo, vão abordar no evento os temas: A importância e as vantagens do investimento directo em países africanos, em especial Angola, visto do lado dos investidores e do país que acolhe o investimento; A evolução e futuro da economia mundial, a luz das decisões da COP26, em especial África e Angola, e as oportunidades de investimentos a serem geradas em África e em especial Angola, neste novo contexto mundial.

O evento será apresentado pelo renomado jornalista alemão Ali Aslin, moderador e conferencista internacional, e apresentador do Fórum Económico Mundial, recentemente em Petersburgo na Rússia.

Com o evento de lançamento da plataforma nesta grande dimensão internacional, a empresa DABG- Angola Business Group, SA, pretende unir-se aos esforços do Executivo e contribuir para promover Angola junto dos grandes investidores mundiais, criar confiança aos investidores sobre Angola, e mobilizá-los em massa para direccionar os seus investimentos para o nosso País.