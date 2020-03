Angola gasta mensalmente 26 milhões USD na importação de arroz

Angola gasta mensalmente 26 milhões USD na importação de 15 mil toneladas de arroz em países diversos, informou o secretário de Estado para a economia, Mário Caetano júnior.

O facto foi revelado ontem, sábado, à imprensa pelo responsável, no final da visita efectuada por si, na fazenda “Arrozal” vocacionada no cultivo do arroz, situada no município de Camacupa, 82 quilómetros a leste do Cuito, no Bié.

Mário Caetano júnior, que elogiou o projecto, disse a meta da empresa vai de encontro com o consumo nacional, uma vez que, a sua perspectiva quando finalizado, é produzir exactamente o número de toneladas do cereal que o país importa em cada mês, 15 mil toneladas de arroz.

O responsável, que falava no quadro dos encontros provinciais que visa o conhecimento da capacidade local de fornecimento de bens da cesta básica em 14 províncias que o seu ministério leva a cabo, disse está a se trabalhar para elevar a província do Bié como um dos celeiros da produção do país.

Fazenda Arrozal

A directora Operacional da fazenda “Arrozal”, Ana Paula Lopes, explicou na ocasião que o presente ano, registou-se a perda de 150 hectares do cultivo do arroz em consequência das chuvas que se abateram em Fevereiro último na região restando 600 hectares cultivados.

Destes, a perspectiva de colheita por cada hectare cifra em 7 toneladas sendo que a sua capacidade de produção diária, varia entre 12 a 14 toneladas dos três tipos de arroz produzidos no local nomeadamente, arroz de 100, 75 e 25 por cento grão.

Ana Paula Lopes informou que, o alimento é comercializado aos grossistas nacionais e em mercados da República Democrática do Congo (RDC) e Zâmbia, através do Caminho de Ferro de Benguela (CFB).