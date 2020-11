Angola: ganhando velocidade

Angola fez avanços em pequena escala na exploração e produção nos últimos meses, colocando novos recursos marginais online e retomando os navios de perfuração no início de julho.

Sonamet Conclui Teste de Zinia : O provedor de serviços angolano Sonamet concluiu os testes de aceitação de fábrica em todas as estruturas de fluxo para o desenvolvimento da Fase 2 do campo de Zinia da Total em agosto deste ano. Em junho de 2018, a Sonamet e a empresa global de engenharia e construção submarina Subsea 7 assinaram o contrato da Total E&P Angola para a engenharia, aquisição, instalação e comissionamento das linhas de fluxo submarinas e umbilicais para o projecto Zinia 2, com fabricação a ocorrer na Sonamet quintal no Lobito. Apesar dos desafios atuais impostos pelo COVID-19, as duas empresas foram capazes de atender aos requisitos de desempenho, demonstrando forte expertise local em engenharia, gestão de fornecedores e experiência em fabricação.

O campo de Nsinga está online: O campo de petróleo de Nsinga no norte de Angola entrou em operação em julho de 2020, sob novos incentivos criados para o desenvolvimento de campos marginais em 2018. O reservatório está localizado na área A da concessão do Bloco 0 operado pela Chevron, fora do costa do Malongo na província de Cabinda. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o campo de Nsinga passará por fases de desenvolvimento, sendo a Fase 1 composta por quatro poços e utilizando uma plataforma existente. Os resultados da perfuração fornecerão subsídios para o desenho da próxima etapa, e a tecnologia utilizada é planejada para melhorar a extração dos fluidos do reservatório e reduzir o teor de areia do óleo.

Total resume navios sonda: a francesa Total reiniciou a perfuração de poços de petróleo, com novos navios de exploração para retomar o trabalho. A plataforma Skyros de águas profundas foi colocada novamente em operação no Bloco 32 em julho, e a Maersk Voyager deve reiniciar no final de agosto, ambas as quais anteriormente estavam desativadas na capital Luanda. A Seadrill West Gemini também retomará as actividades, que anteriormente estavam inactivas na costa da Namíbia. Esses movimentos são indicativos da urgência dos operadores em aumentar as actividades offshore não essenciais.

Fonte: Africa Oil & Power.