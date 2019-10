Angola ganha quarta fábrica de lapidação de diamantes só este ano

A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (SODIAM EP), em parceria com a multinacional indiana KGK, vão inaugurar uma fábrica de lapidação de diamantes na próxima segunda-feira. A unidade industrial fica situada no bairro Cruzeiro, em Luanda.

A inauguração estará a cargo do Ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino Azevedo.

A KGK é uma empresa de origem indiana, criada em 1905, com sede em Hong Kong e conta com uma equipa global que integra 12 mil profissionais e com plena actividade na Ásia, América, Europa, África e Austrália.

Recorde-se que é a quarta fábrica de lapidação de diamantes a ser inaugurada este ano. Foram inauguradas este ano as fábricas APD, SPD e Pedra Rubra, esta última no passado mês de setembro no município da Maianga e ficou orçada em em 5 milhões USD e prevê produzir 5 mil quilates de diamantes por mês.

A fábrica Pedra Rubra, um investimentos de nacionais, ocupa um área 1.458m2, emprega 60 trabalhados, sendo 46 nacionais e 14 expatriados.

O acto de inauguração esteve igualmente a cargo do Ministro dos Petróleos e Recursos Minerais.