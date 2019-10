Angola exporta café para Espanha

A empresa angolana “JMV”, exportou, em Junho, 72 toneladas de café robusta para Valência (Reino de Espanha).

Sedeada no Sumbe, foi lançada em Novembro de 2018, tendo os primeiros ensaios de exportação do produto sido realizados para o mercado espanhol. De acordo com Jornal de Angola, o o terceiro carregamento de 18 toneladas, segue via marítima.

A JMV tem uma produção anual de 30 toneladas de café e compra de outros produtores outras 100 toneladas para a comercialização interna e externa. A par disto, através de uma “joint venture” a JMV colocou este ano no mercado português 18 toneladas de café comercial.