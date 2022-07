O consórcio da Mota-Engil e da multinacional suíça Trafigura venceu o concurso para a concessão do corredor do Lobito por 30 anos, tendo o Executivo já assinado o despacho que aprova o relatório final do júri que propôs a adjudicação ao agrupamento que integra a construtora portuguesa, noticiou o Negócios.

