Angola entra pela primeira vez no ranking global de Ecossistemas de Startups

Angola ocupa a segunda posição, a nível da África Central, no ranking global de Ecossistemas de Startups na sua primeira aparição, sendo a 115ª posicionada a nível global num universo de 118 países.

Segundo José Bucassa, director executivo do Angola Innovation Summit, é preciso continuar a impulsionar e dinamizar o ecossistema para que o País possa melhorar a sua posição nos próximos anos.

A título de exemplo, avança, em 2020, Cabo Verde entrou pela primeira vez no ranking, ocupando a 100ª posição, a nível global, e era o único país dos PALOP, mas em 2021, o país subiu para a posição 87ª, o que demonstra o trabalho feito pelo arquipélago.

José Bucassa referiu ainda que se trata de um relatório anual que é lido por centenas de milhares de decisores (policy makers) em todo o mundo e recebe centenas de menções na imprensa mundial.

O projecto tem como objectivo fundamental fornecer informações gratuitas de qualidade para fundadores de startups, para que possam tomar decisões inteligentes sobre a realocação e o lugar certo para construir uma startup, bem como dar-lhes visibilidade e atrair actores relevantes para dentro desses ecossistemas.

Refere ainda que o relatório e ranking, à semelhança do que é, por exemplo, o Ease of Doing Business ou Índice de Competitividade Global, entre outros, oferece um benchmark que possibilita aos países orientarem políticas para o desenvolvimento do ecossistema de inovação e de startups, que é fundamental para o desenvolvimento económico e sofisticações destes mercados.

“Para o caso de Angola, é precisamente disto que estamos a falar: a visibilidade do ecossistema, dando projecção às startups, atrair investidores, criar bases para estabelecer pontes, e oferecer insights aos policy makers e outros stakeholders relevantes (internos e externos).

Questionado sobre o número de startups angolanas que estão neste ranking, Bucassa precisou que o País conta cerca de 12 entidades (startups, aceleradoras, coworking).

“Temos noção de que existem muito mais entidades, aliás, nós próprios estamos envolvidos num trabalho de mapeamento do ecossistema empreendedor de Luanda e identificamos mais de uma centena de iniciativas no ecossistema”, disse adiantando que espera que estas entidades/actores do ecossistema estejam mais abertas para terem mais visibilidade e projecção mundial para que possam estar presentes na edição de 2022.

Indica ainda que é preciso observar que existe um processo que tem um pressuposto de curadoria muito afinado, “porque, mais do que quantidade, o principal propósito é a qualidade e estruturação das startups nos diferentes estágios em que se encontram”.

Classificação de Luanda

A cidade de Luanda ocupa a posição 952ª a nível global (das 1.000 cidades mapeadas), com score total de 0,1091. O primeiro país no ranking mundial é Estados Unidos da América com um score total de 124.420.

Consta igualmente que as cidades são pontuadas por scores que resulta da soma do score a nível quantitativo (que combina diferentes métricas, entre elas o número de startups, espaços de coworking, aceleradoras etc, necessários para estabelecer um nível de actividade do ecossistema), do score a nível qualitativo.

Recorde-se que o relatório Global de Ecossistemas de Startups é o mais abrangente do mundo, e classifica mais de 70.000 Startups, das quais 1.226 são da Lusofonia. Abrange também mais de 1.900 espaços de coworking, mais de 578 aceleradoras, mais de 200 líderes e mais de 790 organizações, de 1.000 cidades e mais de 100 países.

As vantagens de Angola constar de um relatório desta dimensão prende-se com o facto de um ecossistema de startups ser como um “produto” que precisa de ser conhecido.

“Quando pensamos em startups em África é muito comum falarmos, e ouvirmos falar, de Startups bem-sucedidas do Quénia e da Nigéria. Já nos perguntamos por que razão não se fala de Angola? A resposta é simples e muito óbvia: neste domínio, somos desconhecidos”, disse.

