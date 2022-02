Angola e RDC partilham dados petrolíferos de interesse comum

O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás partilhou com o Ministério dos Hidrocarbonetos da República Democrática do Congo (RDC) informações técnicas sobre a Zona de Interesse Comum (ZIC), no âmbito dos hidrocarbonetos.

“A RDC não tinha informação técnica sobre a área de interesse. Angola proporcionou, durante as negociações, informações que ajudarão a ter o mesmo nível de conhecimento técnico sobre a zona, de formas a que as negociações possam culminar num acordo para a exploração dessa área comum”, afirmou o Secretário de Estado dos Petróleos, José Barroso.

De acordo com a Agência Nacional de Petróleos Gás e Biocombustíveis (ANPG), o Secretário de Estado dos Petróleos indicou o PCA em exercício da ANPG, Belarmino Chitangueleca, a encabeçar a delegação angolana.

O encontro serviu para as equipas chegarem a um acordo quanto à repartição dos rendimentos da zona de interesse comum, enquanto Concessionária Nacional, a definição do Grupo Empreiteiro, os custos de pesquisa, a legislação fiscal e legal a ser aplicada, bem como a liderança nas negociações.

Ficou assente entre as partes que a Chevron, Operadora do bloco 14, deverá encabeçar o grupo empreiteiro, tendo este apresentado o histórico da zona e as suas potencialidades.

Já o Director de Gabinete do Ministro dos Hidrocarbonetos da RDC, Augustin Nkuba Kasanza, mostrou-se satisfeito pela hospitalidade e pelo ambiente que marcou as negociações.

Satisfeito, o chefe da Delegação congolesa disse que o processo de negociações da ZIC que vem desde 2007 poderá se concretizar.

“Desta vez temos a oportunidade de dar continuidade ao projecto e passar à parte decisiva, a da exploração e início de produção. Estamos confiantes que o processo vai ser exitoso”, acrescentou.

A Delegação da ANPG contou igualmente com as presenças dos Directores de Exploração, Adriano Sebastião; de Produção, Ana Miala; do Gabinete Jurídico, Teresa Matoso, para além de Chefes de Departamento e técnicos de distintas áreas da Concessionária Nacional.