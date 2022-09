Angola e Brasil reforçam cooperação no campo dos hidrocarbonetos

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) assinou, esta quarta-feira, com a sua congénere do Brasil, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), um acordo de cooperação para programas de regulação e fiscalização de actividades de exploração, desenvolvimento e produção.

O acordo rubricado pelo presidente do Conselho de Administração (PCA) da ANPG, Paulino Jerónimo e o director Geral da ANP, Rodolfo Henrique de Saboia, terá vigência de cinco anos, e tem por objectivo estabelecer uma cooperação nos domínios da promoção técnica para o fortalecimento da indústria de petróleo e gás, bem como a transferência de conhecimentos relacionados com as normas técnicas e as boas práticas da indústria petrolífera.

A assinatura ocorreu durante a Conferência Rio Oil & Gas que se realiza na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. A ANPG participa no Rio Oil & Gas, de 26 a 29 de Setembro, com uma delegação chefiada pelo PCA e composta por Administradores, Directores e técnicos, com um stand onde promove o potencial petrolífero angolano.