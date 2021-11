Angola e Banco Mundial podem formar novas parcerias

Dois vice-presidentes do Grupo Banco Mundial (GBM) efectuam, a partir desta segunda-feira, visita de três dias ao País, com o objectivo de discutir o trabalho da instituição e a nova parceria para Angola, noticiou o Jornal de Angola.

A visita deverá estar centrada em três áreas principais, designadamente Agenda de reformas e estratégias de diversificação económica; Alterações climáticas e adaptação e empoderamento das mulheres e das raparigas.



Trata-se de Hafez Ghanem, vice-presidente Regional para a África Oriental e Austral do Banco Mundial, e Sérgio Pimenta, vice-presidente Regional da IFC para África.



O quadro sénior angolano e também antigo ministro das Finanças, Armando Manuel, acompanha a delegação na condição de o director Executivo do GBM para Angola.



Durante a visita conjunta, Hatez Ghanem e Sérgio Pimenta deverão reunir com entidades do Executivo, organizações da sociedade civil, parceiros de desenvolvimento e representantes do sector privado.



Recentemente, um comunicado do Banco Mundial fez saber da aprovação de um apoio ao orçamento de Angola no valor de 700 milhões USD (mais de 400 mil milhões de kZ) para ajudar na recuperação da economia num contexto de crise agravada pela pandemia de COVID-19.



"O Conselho de Administração do Banco Mundial aprovou uma Operação de Desenvolvimento de Políticas no valor de 700 milhões USD para continuar a apoiar o Executivo na inclusão social e financeira e para fortalecer o ambiente institucional e macro-financeiro do País de fora a que conduza a um crescimento liderado pelo sector privado”, lê-se num comunicado citado pela Lusa no início do corrente ano.