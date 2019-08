Angola continua a ser o principal mercado da Teixeira Duarte

Angola continuou a ser o principal mercado da construtora Teixeira Duarte (TD) no primeiro semestre deste ano, de acordo com o relatório intercalar de gestão da empresa, divulgado ontem, 28 de agosto, à CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Nos primeiros seis meses deste ano, a TD registou um volume de negócios de cerca de 126,2 milhões de euros no mercado, o que correspondeu a uma fatia de 28,7% do total da facturação da construtora portuguesa no período em análise nos diversos países em que opera.

Angola fica, assim, à frente de Portugal no que respeita aos principais mercados da TD em captação de volume de negócios, uma vez que a empresa conseguiu facturar cerca de 106,7 milhões de euros no mercado português, o que representou uma redução de 6,8% em comparação com os primeiros seis meses de 2018.

Também em Angola, o desempenho da TD traduziu uma quebra de 9,5% face ao período homólogo.