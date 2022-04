Angola conta com novo processo de montagem de TV trazido pela LG

De acordo com uma nota de imprensa de empresa, o processo de montagem das TVs no País teve início em 2021 com um investimento considerável e vai contribuir para o desenvolvimento da economia através da geração de mais postos de trabalho.

Em Angola a LG é parceira da Inovia e desde 2018 representa, oficialmente, a marca em segmentos domésticos, onde monta e distribui produtos LG, com a matéria-prima proveniente da fábrica LG na Indonésia.

“É a primeira marca angolana de electrodomésticos fabricados por angolanos e para angolanos”.

A operação comercial é feita a partir da Inovia e das parcerias com revendedores locais. Actualmente já existem revendedores em Luanda, Benguela e Huambo. “O objectivo é crescer para outras províncias a médio prazo. Brevemente esta oferta vai estender-se também às redes de super e hipermercados espalhadas por todo o País”, lê-se na nota.

Para o director Seung Taek Ryu, a marca diferencia-se pelo facto de ser orientada para a criação de valor aos clientes, através da constante inovação tecnológica. “Procuramos sempre desenvolver tecnologias que facilitem e melhorem o dia-a-dia dos nossos clientes. “No segmento de TVs, os painéis OLED que são produzidos apenas pela LG Displays, contêm píxeis que se autoiluminam”, adianta o documento.

O responsável acredita que os amantes da tecnologia “são fãs da marca” porque a LG é pioneira em avanços tecnológicos no segmento Home Enterteinment, outros aparelhos domésticos ganham também distinções pela qualidade e durabilidade.

Força de trabalho

De forma global, a LG tem mais de 142 subsidiárias espalhadas pelo mundo e emprega aproximadamente 74 mil trabalhadores e no País conta 100 postos de trabalho, incluindo a parceira Inovia.

O Grupo LG é um conglomerado sul-coreano que produz electrónicos, celulares e produtos petroquímicos, energia, maquinaria, metais, finanças e serviços.

A empresa opera em mais de 25 centros de pesquisa e desenvolvimento em todo o mundo, incluindo a Coreia do Sul, Estados Unidos, República Popular da China, Rússia, Alemanha, França, Japão, Índia e Brasil. Tem ainda centros de Design Corporativos em Seul, Milão, Pequim, Tóquio, New Jersey e São Francisco.

A LG Electronics, existe no mundo desde 1958 e está presente em 39 países, a mesma opera com quatro unidades de negócios coo a Mobile Communications, Digital Appliance, Digital Display e Digital Media.

Numa aposta incontornável no mercado nacional, a LG lidera o mercado global de Televisões Premium há mais de nove anos, uma combinação entre tecnologia, inovadora, design elegante, com funcionalidades feitas à medida do consumidor que passam por características ergonómicas.